Джон Макинрой: «Не спрашивайте, станет ли Радукану хорошим игроком, потому что она уже отличный игрок. Я за нее болею»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» высказался о карьере .

«Не спрашивайте, станет ли Радукану хорошим игроком, потому что она уже отличный игрок. Нельзя победить на «Шлеме» без отличной игры, и, надеюсь, она верит в себя, но с тех пор для нее многое изменилось.

На самом деле, я с ней никогда не общался. Надеюсь, скоро у меня появится такая возможность, потому что она, конечно, как глоток свежего воздуха. Она чудесная девушка, симпатичная и отлично играет. Что может не нравиться?

Тяжело видеть, как она борется с проблемами. Но я не знаю, нужно ли ей время. Ей нужна стабильность и правильные люди вокруг нее, и я не знаю, как обстоят дела.

Нельзя пройти турнир, не отдав ни одного сета и победив нескольких топ-теннисисток, если не быть отличным игроком».

Также он прокомментировал критику со стороны британской прессы в адрес чемпионки .

«В конце 70-х и в начале 80-х я был в довольно похожей ситуации, и дошло до того, что я подумал: если я когда-нибудь выиграю , я никогда не вернусь, к черту этих людей. Но когда я выиграл в первый раз, я был настолько окрылен и подумал, что, возможно, хочу вернуться.

Возможно, ей придется еще хуже, потому что она живет с этим изо дня в день. Но я за нее болею. Мы все болеем. Может, у нее как-то получится использовать это в свою пользу».

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