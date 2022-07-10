Новак Джокович: «Именно «Уимблдон» вдохновил меня на то, чтобы начать играть в теннис на небольшом горном курорте, где у моих родителей был ресторан»

прокомментировал победу на . Он выиграл титул четвертый раз подряд и седьмой вообще.

«Я не могу описать, что этот трофей значит для меня, моей команды и семьи. Я много раз говорил, что для меня «Уимблдон» всегда будет самым особенным турниром.

Именно он вдохновил меня на то, чтобы начать играть в теннис на небольшом горном курорте, где у моих родителей был ресторан. Мне было четыре с половиной года, когда я увидел, как выиграл свой первый «Уимблдон» в 1992-м. И я попросил родителей купить мне ракетку.

Мой первый образ тенниса – это трава. И я всегда мечтал приехать сюда и просто сыграть на этом корте. И потом, конечно, воплотить детскую мечту и выиграть этот трофей.

Каждая победа для меня все более ценная и особенная. Это огромное счастье».

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