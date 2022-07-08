Кейхилл о работе с Синнером: «Испытательный срок на «Уимблдоне» прошел очень позитивно»

Теги ATP Даррен Кейхилл Симоне Ваньоцци Янник Синнер Теннис

Австралийский тренер Даррен Кейхилл подтвердил, что вошел в команду Янника Синнера.

Также Синнер продолжит работать с Симоне Ваньоцци.

«В какие-то недели мы [с Ваньоцци] будем работать по отдельности, в какие-то – вместе. Скоро мы поделим календарь. Испытательный срок на «Уимблдоне» прошел очень позитивно: я знал Янника как игрока, но не как человека. Он меня впечатлил. Он скромный, остроумный, воспитанный и увлечен теннисом. Для меня это самые важные человеческие качества. Потом идут спортивные качества, которые видны всем.

На мой взгляд, теннисист складывается из техники, тактики и эмоций. Мы с Симоне будем работать над всем вместе, компенсируя достоинства и недостатки друг друга. Обмен опытом только на пользу», – сказал Кейхилл.

Напомним, в конце прошлого сезона австралиец расстался с Симоной Халеп. В этом году он два месяца сотрудничал с Амандой Анисимовой. 

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