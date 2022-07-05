Уимблдон. Расписание 10-го дня. Надаль и Фриц сыграют вторым запуском на Центральном корте

«Уимблдон» опубликовал расписание на 6 июля. В десятый игровой день пройдут оставшиеся четвертьфиналы в одиночном разряде.
Центральный корт – начало в 15:30 мск
- Симона Халеп (16) – Аманда Анисимова (20);
- Тэйлор Фриц (11) – Рафаэль Надаль (2).
Корт №1 – начало в 15:00
- Айла Томлянович – Елена Рыбакина (17);
- Кристиан Гарин – Ник Кириос.
Полностью расписание появится здесь.
Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.
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