Уимблдон. Расписание 10-го дня. Надаль и Фриц сыграют вторым запуском на Центральном корте

«Уимблдон» опубликовал расписание на 6 июля. В десятый игровой день пройдут оставшиеся четвертьфиналы в одиночном разряде.

Центральный корт – начало в 15:30 мск

Корт №1 – начало в 15:00

Полностью расписание появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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