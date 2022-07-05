Уимблдон. Расписание 10-го дня. Надаль и Фриц сыграют вторым запуском на Центральном корте

Теги Рафаэль Надаль Уимблдон ATP WTA Симона Халеп Айла Томлянович Ник Кириос Кристиан Гарин Тэйлор Фриц Елена Рыбакина Аманда Анисимова Теннис

«Уимблдон» опубликовал расписание на 6 июля. В десятый игровой день пройдут оставшиеся четвертьфиналы в одиночном разряде.

Центральный корт – начало в 15:30 мск

Корт №1 – начало в 15:00

Полностью расписание появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные