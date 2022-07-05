Матс Виландер: «Я убежден, что мы увидим Федерера на «Уимблдоне». Очень надеюсь, что он сыграет еще один раз или даже больше»

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Семикратный чемпион «Больших шлемов» Матс Виландер ждет возвращения Роджера Федерера на «Уимблдон».

«Не думаю, что Федерер вернется, пока не поймет, что вышел на уровень, на котором сможет конкурировать с большинством парней в туре. Достаточно ли он уверен в себе, чтобы в следующем году выйти на Центральный корт «Уимблдона» и сыграть с Новаком Джоковичем в четвертьфинале с мыслью, что у него есть шанс? Мне кажется, он не знает.

Я убежден, что мы его увидим. Если есть хоть какой-то шанс, я очень, очень надеюсь, что он сыграет еще один «Уимблдон» или даже больше.

Мы видели, как Серена сказала: «Я никогда не думала о завершении карьеры, я просто наслаждаюсь игрой. Я здесь, чтобы выиграть еще один «Шлем» или нет. Просто чтобы выиграть свой матч и наслаждаться процессом. Я получаю удовольствие от тренировок, и я здорова». Примерно такой же подход, как в 18 лет. Серене сейчас 40, и я уверен, что Федерер вернется с таким же настроем».

Также Виландер рассказал, какие достижения считает главными в карьере швейцарца.

«Я думаю, что его главное достижение – это доминирование в начале карьеры после первой победы на «Шлеме». Он доминировал над Ллейтоном Хьюиттом, Маратом Сафиным, Энди Роддиком, Хуаном Карлосом Ферреро, которые были великолепными игроками. А Федерер буквально пришел и выиграл все, кроме «Ролан Гаррос».

Второе – шаг вперед и победа на «Ролан Гаррос», когда Надаль проиграл Содерлингу. Он справился с давлением и воспользовался своим шансом. Еще одно из главных достижений – возвращение и три титула на «Больших шлемах» с 2017-го. Он не выигрывал четыре, пять или шесть лет, а потом вдруг выиграл два Australian Open и «Уимблдон».

Я думаю, что это его главное теннисное достижение, потому что он борется с поколением, которое на пять или шесть лет моложе. И за всю историю практически ни одному теннисисту не удавалось угнаться за новым поколением, потому что игра не стоит на месте».

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