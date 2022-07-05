Матс Виландер: «Я убежден, что мы увидим Федерера на «Уимблдоне». Очень надеюсь, что он сыграет еще один раз или даже больше»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» Матс Виландер ждет возвращения Роджера Федерера на «Уимблдон».
«Не думаю, что Федерер вернется, пока не поймет, что вышел на уровень, на котором сможет конкурировать с большинством парней в туре. Достаточно ли он уверен в себе, чтобы в следующем году выйти на Центральный корт «Уимблдона» и сыграть с Новаком Джоковичем в четвертьфинале с мыслью, что у него есть шанс? Мне кажется, он не знает.
Я убежден, что мы его увидим. Если есть хоть какой-то шанс, я очень, очень надеюсь, что он сыграет еще один «Уимблдон» или даже больше.
Мы видели, как Серена сказала: «Я никогда не думала о завершении карьеры, я просто наслаждаюсь игрой. Я здесь, чтобы выиграть еще один «Шлем» или нет. Просто чтобы выиграть свой матч и наслаждаться процессом. Я получаю удовольствие от тренировок, и я здорова». Примерно такой же подход, как в 18 лет. Серене сейчас 40, и я уверен, что Федерер вернется с таким же настроем».
Также Виландер рассказал, какие достижения считает главными в карьере швейцарца.
«Я думаю, что его главное достижение – это доминирование в начале карьеры после первой победы на «Шлеме». Он доминировал над Ллейтоном Хьюиттом, Маратом Сафиным, Энди Роддиком, Хуаном Карлосом Ферреро, которые были великолепными игроками. А Федерер буквально пришел и выиграл все, кроме «Ролан Гаррос».
Второе – шаг вперед и победа на «Ролан Гаррос», когда Надаль проиграл Содерлингу. Он справился с давлением и воспользовался своим шансом. Еще одно из главных достижений – возвращение и три титула на «Больших шлемах» с 2017-го. Он не выигрывал четыре, пять или шесть лет, а потом вдруг выиграл два Australian Open и «Уимблдон».
Я думаю, что это его главное теннисное достижение, потому что он борется с поколением, которое на пять или шесть лет моложе. И за всю историю практически ни одному теннисисту не удавалось угнаться за новым поколением, потому что игра не стоит на месте».