Уимблдон. Расписание 9-го дня. Джокович и Синнер сыграют в 15:30 по Москве

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«Уимблдон» опубликовал расписание на 5 июля. В девятый игровой день пройдут первые четвертьфиналы в одиночном разряде.

Центральный корт – начало в 15:30 мск

Корт №1 – начало в 15:00

Полностью расписание появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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