Уимблдон. Расписание 9-го дня. Джокович и Синнер сыграют в 15:30 по Москве

«Уимблдон» опубликовал расписание на 5 июля. В девятый игровой день пройдут первые четвертьфиналы в одиночном разряде.
Центральный корт – начало в 15:30 мск
- Новак Джокович (1) – Янник Синнер (10);
- Онс Жабер (3) – Мари Бузкова.
Корт №1 – начало в 15:00
- Татьяна Мария – Юле Нимайер;
- Кэмерон Норри (9) – Давид Гоффен.
Полностью расписание появится здесь.
Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это ATP и WTA лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.
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