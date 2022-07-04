Уимблдон. Расписание 9-го дня. Джокович и Синнер сыграют в 15:30 по Москве

«Уимблдон» опубликовал расписание на 5 июля. В девятый игровой день пройдут первые четвертьфиналы в одиночном разряде.

Центральный корт – начало в 15:30 мск

(1) – (10);

(3) – Мари Бузкова.

Корт №1 – начало в 15:00

– Юле Нимайер;

(9) – .

Полностью расписание появится здесь.

Теннисисты из России и Беларуси не допущены до соревнований. В ответ на это и лишили «Большой шлем» рейтинговых очков.

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