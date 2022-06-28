Надаль о победе над Серундоло в 4 сетах: «Последние три года я не играл на траве, так что понадобится время на адаптацию»

прокомментировал победу над Франсиско Серундоло в первом круге (6:4, 6:3, 3:6. 6:4). В четвертом сете испанец отыгрался со счета 2:4.

«Во-первых, нужно отдать должное Франу. Он здорово начал играть, он очень сложный соперник. Тяжело было три года не играть в этом замечательном месте. Я очень рад вернуться.

(Смеется.) Последние три года я не играл на траве, так что понадобится время на адаптацию! Это мой первый матч. Каждый день – это проверка, сегодня была важная проверка... Победа – это главное.

Когда хорошо выступаешь на «Ролан Гаррос», между «Большими шлемами» не так много времени. Я помню чудесные времена, когда играл в финале , а на следующий день тренировался в Queen’s Club, но мое тело уже не позволяет так делать.

Главное, что я на «Уимблдоне»-2022 и выиграл свой первый матч».

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