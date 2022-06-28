Джейми Маррей и Винус Уильямс выступят в миксте на «Уимблдоне»

Экс-первые ракетки мира Джейми Маррей и Винус Уильямс на «Уимблдоне» вместе выступят в миксте.

Винус не выступает с августа прошлого года, не заявилась на одиночку и пару, но сыграет в миксте со старшим братом Энди Маррея. Напомним, в прошлом году она играла микст с Ником Кириосом.

Уильямс-старшая – двукратная чемпионка «Больших шлемов» в смешанном разряде. В 1998-м она выиграла Australian Open и «Ролан Гаррос» вместе с Джастином Гимельстобом. На «Уимблдоне» она доходила до финала – в 2006-м с Бобом Брайаном.

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