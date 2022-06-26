«Это самая глупая вещь на свете». Кириос высказался против пятисетового формата на парном «Уимблдоне»

Ник Кириос высказался против пятисетового формата на «Уимблдоне» в парном разряде. Австралиец в Лондоне сыграет в паре с Танаси Коккинакисом.

«Честно говоря, я не очень-то жду парного турнира, где придется играть в пятисетовом формате. Это самая глупая вещь на свете, если быть абсолютно честным. Никто не хочет играть пару в пятисетовом формате, смотреть на это тоже никто не хочет.

Я рад воссоединению с Танаси, но меня пугает, что при 1:1 по сетам есть вероятность сыграть еще три партии в парном разряде. Поэтому я раньше не играл пару на «Уимблдоне». В этом нет никакого смысла. К тому же я всегда неплохо выступаю здесь в одиночке».

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