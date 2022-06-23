Викмайер, Шарма, Макхейл вышли в основную сетку «Уимблдона»

На «Уимблдоне» завершилась квалификация женского турнира. В основную сетку вышли:
- Зои Хайвс (Австралия);
- Эмина Бекташ (США);
- Янина Викмайер (Бельгия);
- Насташа Шунк (Германия);
- Астра Шарма (Австралия);
- Катаржина Кава (Польша);
- Яна Фетт (Хорватия);
- Джейми Фурлис (Австралия);
- Луиза Чирико (США);
- Фернанда Контрерас Гомес (Мексика);
- Кэтрин Харрисон (США);
- Кристина Макхейл (США);
- Майя Хвалинска (Польша);
- Мэддисон Инглис (Австралия);
- Маи Хонтама (Япония);
- Мирьам Бьорклунд (Швеция).
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