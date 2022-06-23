Викмайер, Шарма, Макхейл вышли в основную сетку «Уимблдона»

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На «Уимблдоне» завершилась квалификация женского турнира. В основную сетку вышли:

  • Зои Хайвс (Австралия);
  • Эмина Бекташ (США);
  • Янина Викмайер (Бельгия);
  • Насташа Шунк (Германия);
  • Астра Шарма (Австралия);
  • Катаржина Кава (Польша);
  • Яна Фетт (Хорватия);
  • Джейми Фурлис (Австралия);
  • Луиза Чирико (США);
  • Фернанда Контрерас Гомес (Мексика);
  • Кэтрин Харрисон (США);
  • Кристина Макхейл (США);
  • Майя Хвалинска (Польша);
  • Мэддисон Инглис (Австралия);
  • Маи Хонтама (Япония);
  • Мирьам Бьорклунд (Швеция).

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