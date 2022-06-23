Викмайер, Шарма, Макхейл вышли в основную сетку «Уимблдона»

На завершилась квалификация женского турнира. В основную сетку вышли:

Зои Хайвс (Австралия);

Эмина Бекташ (США);

(Бельгия);

Насташа Шунк (Германия);

Астра Шарма (Австралия);

Катаржина Кава (Польша);

(Хорватия);

(Австралия);

Луиза Чирико (США);

Фернанда Контрерас Гомес (Мексика);

Кэтрин Харрисон (США);

(США);

Майя Хвалинска (Польша);

Мэддисон Инглис (Австралия);

Маи Хонтама (Япония);

Мирьам Бьорклунд (Швеция).

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