Пенистон о перенесенном в детстве раке: «Химиотерапия повлияла на рост. До 14-15 лет я был совсем маленьким»

180-я ракетка мира 26-летний Райан Пенистон рассказал о раке, который перенес в детстве. Когда ему был год, у него обнаружили рабдомиосаркому – рак мягких тканей, который часто встречается у детей.

Вчера на турнире в Лондоне британец обыграл пятую ракетку мира .

«Я ничего не помню об этом времени. И даже потом я мало что знал о ситуации. Только в последние 10 лет я больше заинтересовался и начал расспрашивать родителей.

Конечно, они не особо хотели об этом разговаривать, потому что им было тяжело. Но эта история придает мне сил. Я думаю о других детях и семьях, которые пережили то же самое. И если моя история придаст им надежд и покажет то, что возможно, я буду рад.

Мой взгляд на жизнь тоже изменился. В тяжелые дни или когда меня что-то раздражает, я напоминаю себе, что 25 лет назад меня могло не стать. И тогда я успокаиваюсь и стараюсь наслаждаться жизнью.

Химиотерапия повлияла на рост. До 14-15 лет я был совсем маленьким – почти на 30 сантиметров ниже некоторых друзей. И это даже в чем-то помогло моему теннису, потому что я работал над навыками, которые другие ребята на отрабатывали. Например, движением, тонкими ударами, тактикой.

В 14 лет другие мощно подавали. И когда я начал расти, я стал больше это ценить. Но главным долгосрочным последствием стал характер».

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