Пенистон в матче с Руудом одержал первую победу над соперником из топ-50. До этого он ни разу не играл в основной сетке ATP

Райан Пенистон (WC) обыграл пятую ракетку мира в первом круге в Queen’s Club (7:6, 7:6).

26-летний Пенистон выступает на турнирах второй раз в карьере, а в основной сетке – впервые. В прошлом году он тоже играл в Лондоне, но уступил во втором круге квалификации.

Для Пенистона, который на этой неделе занимает 180-е место в рейтинге, это был первый матч против соперника из топ-50. С топ-100 его баланс и поражений теперь 4:2.

Рууд не проигрывал соперникам, стоящим не выше 180-й строчки, с февраля 2020 года. Тогда он уступил в Сантьяго №182 Тиаго Сейботу Уайлду.

За выход в четвертьфинал британец поборется с Франсиско Серундоло или Педро Мартинесом.

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