Берреттини о лишении «Уимблдона» очков: «Меня кинули. С россиянами и белорусами вышло плохо, но это несправедливо по отношению к остальным»

прокомментировал лишение рейтинговых очков в ответ на отстранение россиян и белорусов. У итальянца, который в прошлом году дошел до финала, сгорит 1200 очков.

«Меня кинули. Это сложная ситуация, мне нужно защищать столько очков, а теперь я не могу это сделать.

Я не в лучшем положении, мы все боремся за очки. Придется искать другой способ. Я буду играть как можно больше турниров.

Для игроков все совершенно изменится. С россиянами и белорусами вышло плохо, но это также несправедливо по отношению к остальным игрокам».

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