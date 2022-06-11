Маррей о победе над Циципасом в Штутгарте: «Он хорошо играет на всех покрытиях, но на этом я могу лучше использовать свои сильные стороны»

прокомментировал победу над в 1/4 финала турнира в Штутгарте (7:6, 6:3).

«Думаю, я хорошо справился. В первом сете он невероятно хорошо подавал, а у меня было очень мало шансов на приеме. Но когда он создавал возможности на моей подаче, я не сдавался. Я очень уверенно провел тай-брейк, а во втором сете хорошо подавал, в то время как он немного сбавил.

В розыгрышах я чувствовал, что во многом диктую игру, так что я хорошо выступил.

Не хочу сказать, что я был более умным игроком, но, возможно, это покрытие подходит моему стилю. Стефанос хорошо играет на всех покрытиях, но это очень подходит моей игре, и я могу лучше использовать свои сильные стороны».

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