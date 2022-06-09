Врач Надаля о радиочастотной терапии: «Если лечение пойдет в положительном ключе, то он намерен сыграть на «Уимблдоне»»

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Врач Рафаэля Надаля Анхель Руис Которро рассказал об эффекте от радиочастотной терапии, которую теннисист накануне прошел в Барселоне.

«Терапия хорошо сработала в первые несколько часов, а что будет дальше, увидим в следующие несколько дней. 

Мы думаем, что благодаря лечению будет позитивная динамика. Если оно пойдет в таком положительном ключе, то он намерен сыграть на «Уимблдоне». На третий-четвертый день он сможет постепенно возвращаться на корт. Думаю, мы увидим прежнего Рафу. Он был супердоволен, мотивирован и явно надеялся, что сможет сыграть на «Уимблдоне», – сказал Которро.

«Мы жили так 18 лет, так что дадим этому лечению шанс и не будем останавливаться», – добавил врач.

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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