Чилич стал 10-м игроком в истории, заработавшим более 30 миллионов долларов

Марин Чилич, став полуфиналистом «Ролан Гаррос», прошел отметку в 30 миллионов долларов призовых за карьеру. В Париже хорват заработал 600 тысяч евро (около 644 тысяч долларов).
33-летний хорват стал десятым игроком в истории, заработавшим более 30 миллионов. Ранее это сделали:
- Пит Сампрас – $43,3 млн;
- Андре Агасси – 31,1 млн;
- Роджер Федерер – 130,6 млн;
- Рафаэль Надаль – 130,7 млн;
- Новак Джокович – 156,1 млн;
- Энди Маррей – 62,7 млн;
- Стэн Вавринка – 34,9 млн;
- Давид Феррер – 31,4 млн;
- Александр Зверев – 32,4 млн.
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