Чилич стал 10-м игроком в истории, заработавшим более 30 миллионов долларов

Марин Чилич, став полуфиналистом «Ролан Гаррос», прошел отметку в 30 миллионов долларов призовых за карьеру. В Париже хорват заработал 600 тысяч евро (около 644 тысяч долларов).

33-летний хорват стал десятым игроком в истории, заработавшим более 30 миллионов. Ранее это сделали:

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