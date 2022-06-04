Чилич о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос»: «Фантастический турнир после того, как я долго не играл так хорошо на таком уровне. Очень воодушевляет»

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» Марин Чилич сравнил свои результаты с результатами других чемпионов «Больших шлемов».

– Где вы ставите себя в историческом рейтинге игроков этой эпохи? Конечно, после Большой четверки, но где по сравнению с Вавринкой, дель Потро?

– Понятия не имею. У Вавринки три «Шлема» и, разумеется, потрясающая карьера. Но я смотрю на свои достижения и стараюсь делать все, что в моих силах. Конечно, это фантастический турнир после того, как я долго не играл так хорошо на таком уровне. Так что это очень воодушевляет.

Просто хорошая мотивация продолжать.

– Лучше, чем дель Потро?

– Трудно сказать, потому что дель Потро был гораздо стабильнее на этом высоком уровне. Я играл немного дольше с учетом его травм. Но если посмотреть на его стабильность, то она просто фантастическая.

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