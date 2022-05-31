Прогноз на матч Надаль – Джокович в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Сегодня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 13-кратный чемпион Рафаэль Надаль встретится с двукратным победителем Новаком Джоковичем. Матч начнется не раньше 21:45 по московскому времени.
Большинство букмекеров считает фаворитом Джоковича. Вероятность его победы оценивается примерно в 70%.
Серб ведет 30:28 в личных встречах. Надаль за карьеру трижды проигрывал на «Ролан Гаррос» – и два поражения ему нанес именно серб. При этом испанец семь раз побеждал Джоковича в Париже.
В прошлом году они играли в полуфинале, и Джокович победил в четырех сетах.
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