Прогноз на матч Надаль – Джокович в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Сегодня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 13-кратный чемпион Рафаэль Надаль встретится с двукратным победителем Новаком Джоковичем. Матч начнется не раньше 21:45 по московскому времени.

Большинство букмекеров считает фаворитом Джоковича. Вероятность его победы оценивается примерно в 70%.

Серб ведет 30:28 в личных встречах. Надаль за карьеру трижды проигрывал на «Ролан Гаррос» – и два поражения ему нанес именно серб. При этом испанец семь раз побеждал Джоковича в Париже.

В прошлом году они играли в полуфинале, и Джокович победил в четырех сетах.

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