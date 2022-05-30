Синнер о травме в матче с Рублевым: «Прыгнул на подаче и почувствовал что-то странное. С тех пор мне стало очень больно»

Янник Синнер прокомментировал травму, полученную в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос». Итальянец не доиграл встречу против Андрея Рублева – 6:1, 4:6, 0:2, отказ.

«В первом сете я себя чувствовал нормально. Но во втором я подавал при счете 2:1, прыгнул и почувствовал что-то странное. И с тех пор мне стало очень больно. Я надеялся, что пройдет, но не прошло.

К сожалению, играть так было невозможно. Посмотрим, что покажет обследование».

Также итальянец прокомментировал то, что еще в прошлом матче играл с тейпом на колене.

«Два дня назад были одни обстоятельства, а сейчас – другие. Мне сказали, что никаких проблем нет, риска нет, и я старался играть».

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