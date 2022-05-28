Касаткина о выходе во вторую неделю «Ролан Гаррос»: «Для хорошего результата должны сложиться звезды. И я надеюсь, что они сложатся в ближайшие дни»

20-я ракетка мира прокомментировала то, что легче всех прошла первую неделю – она проиграла всего 10 геймов.

«Для меня важнее всего беречь силы – психологические и физические. Когда ты выигрываешь 7:6 в третьем сете или отыгрываешь матчболы, это тебя убивает. Так что лучше избегать таких матчей – на любом турнире.

И я рада, что сохранила силы».

Также Касаткина прокомментировала то, что впервые с 2018-го вышла во вторую неделю «Большого шлема».

«Я очень рада, и для меня это очень важно. До этого я много играла в третьих кругах, но никак не могла прорваться в четвертый. Поэтому я довольна.

Мне кажется, я в целом повысила уровень игры. Раньше я выигрывала матчи в трех сетах, тратила много сил, много эмоций. В этот раз я прошла быстрее и легче.

Никогда не знаешь. Можно очень хорошо подготовится к турниру и проиграть в первом круге, потому что тебе не повезло с сеткой или игра не пошла. Так что для хорошего результата должны сложиться звезды. И я надеюсь, что они сложатся в ближайшие дни».

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