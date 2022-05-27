Надаль о том, что его дядя тренирует его соперника: «Не думаю, что он будет желать мне поражения. Но он профи»

высказался о том, что его дядя Тони тренирует его следующего соперника по . В 1/8 финала испанец сыграет с .

«Я уже говорил с Тони, и для меня все просто. Он мой дядя. Не думаю, что он будет желать мне поражения. Но он профи, и он работает с другим игроком.

Я не знаю, будет ли он сидеть в ложе, и меня это не волнует. Я совершенно не против. Я знаю, какие между нами чувства, и знаю, что он желает мне лучшего.

Сейчас он помогает другому игроку, но для меня это вообще не проблема».

Также Надаль прокомментировал матч против Оже-Альяссима и свое состояние.

«Он один из лучших игроков в туре – четвертый в гонке и стоит там выше меня, в рейтинге входит в топ-10.

Это четвертый круг, и я знаю, что должен показать очень высокий уровень, чтобы продвинуться дальше. Это станет хорошей проверкой. В чем-то для меня необходимой.

Сегодня у меня уже была хорошая проверка, очень положительный матч – потому что для меня он стал лучшим на турнире. Два с половиной сета я провел на очень хорошем уровне.

Для меня это хорошая новость. Завтра нужно закрепить этот уровень на тренировочном корте и продолжить работу над конкретными вещами. Чтобы быть готовым к послезавтра. Вот и все».

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