Оже-Альяссим о том, что в его команду входит дядя Надаля: «Я не жду, что мы с Тони будем обсуждать план на игру с Рафой»

ответил, будет ли давать ему советы по поводу матча против племянника. Канадец встретится с в 1/8 финала .

«Мы все в курсе, что Рафа хорошо умеет (улыбается). Не думаю, что Тони расскажет мне что-нибудь новое.

Мы в самом начале сотрудничества поговорили и четко обозначили, что я могу встретиться с Рафой. А тут Тони к тому же лично присутствует на турнире. Думаю, он будет смотреть из нейтрального места и наслаждаться матчем.

Я не знаю, что он чувствует. Мы с ним это не обсуждали. Но я сразу скажу, что для меня карьера Рафы и его совместные достижения с Тони стоят выше завтрашнего матча. Это будет всего один матч, его карьера намного больше.

Я не жду, что мы с Тони будем обсуждать план на игру. Да и с моим тренером Фредом [Фредериком Фонтаном] обсуждать особо нечего. Я Рафу знаю, видел его матчи, знаю, что он хорошо умеет. Все это знают.

И ни Тони, ни Фред не скажут ничего такого, чтобы я взял и победил. Я сам должен буду выйти на корт и найти решения.

Когда играешь с такими людьми, как Рафа или Новак, нужно, во-первых, сосредотачиваться на себе. Иногда мы слишком много думаем о сопернике – особенно таком. И ты зацикливаешься на том, как с ним будет сложно.

Нужно просто настраиваться на обычный матч. Если я буду хорошо подавать, у меня будет возможность надавить на подачу соперника. Нужно будет хорошо двигаться, атаковать с форхенда, играть агрессивно.

Главное сосредотачиваться на своих сильных сторонах, настраиваться положительно и провести матч на высоких оборотах, как я умею».

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