Ван де Зандшульп о поражении от Надаля: «От него мяч летит по-другому. Ощущение, что нужно выигрывать розыгрыши по 6-7 раз»

Ботик ван де Зандшульп прокомментировал поражение от в третьем круге (3:6, 2:6, 4:6).

«Он играет не так, как другие теннисисты. От него мяч летит по-другому.

И у тебя ощущение, что нужно выигрывать розыгрыши по несколько раз. Нужно выигрывать их по шесть-семь раз.

Было тяжело. Неприятно, когда ты наносишь хорошие удары, а он все равно все тащит и в итоге выигрывает очко. Ты вроде все правильно делаешь, а все равно проигрываешь.

И сегодня он хорошо играл. Очень мало ошибался».

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