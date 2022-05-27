Надаль вышел во вторую неделю на 19-м ТБШ подряд

обыграл Ботика ван де Зандшульпа в третьем круге (6:3, 6:2, 6:4).

Испанец вышел во вторую неделю «Больших шлемов» 19-й раз подряд. Последний раз ему не удалось это сделать на «Ролан Гаррос»-2016, где он снялся по ходу турнира из-за травмы. Отметим, что с тех пор он пропустил четыре ТБШ, однако на всех, где выступал, вышел во вторую неделю.

В целом он вышел во вторую неделю ТБШ 52-й раз.

Теперь Надаль поборется с . Единственную встречу – на «Мастерсе» в Мадриде в 2019-м – выиграл Надаль.

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