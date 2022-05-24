Медведев о конфликте ATP и «Уимблдона»: «Не скажу, какое решение правильное, но объяснение ATP показалось мне более логичным»

прокомментировал решение туров лишить «Уимблдон» рейтинговых очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.

– Сейчас я хочу сосредоточиться на «Ролан Гаррос», где могу сыграть и хочу хорошо выступить.

Трудно комментировать решение ATP, но я прочитал их объяснения на официальном сайте – и они мне показались логичными. В объяснениях «Уимблдона» я этого не увидел. Не скажу, какое решение правильное, но, по крайней мере, объяснение ATP показалось мне более логичным и последовательным.

– Странная ситуация – вы не сможете сыграть на «Уимблдоне», но можете стать №1 по его итогам.

– Очень странная (улыбается). Я бы очень хотел сыграть «Уимблдон», я люблю «Уимблдон», люблю играть на траве – и буду выступать на ней после «Ролан Гаррос».

Если не смогу сыграть «Уимблдон», то буду готовиться к следующим турнирам и следить за событиями. Если очков не будет и я стану №1 – здорово. Если очки будут и я не стану №1 – будет обидно.

Но я не могу поменять решение как , так и «Уимблдона».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане