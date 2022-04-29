Азаренко об отстранении от «Уимблдона»: «Я не поняла их позицию. В ней нет логики»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала то, что не сможет выступить на «Уимблдоне». Ранее все британские турниры объявили, что в этом году не допустят игроков из России и Беларуси из-за ситуации на Украине.

«Я думаю, должна последовать какая-то реакция. Если вы спрашиваете, согласна ли я с «Уимблдоном», поняла ли я их позицию после личного созвона с ними, то нет, не поняла. В ней нет никакой логики».

Также Азаренко ответила на вопрос, думает ли оспаривать это решение в суде.

«Не знаю. Это сложный вопрос. Такое решение связано со множеством юридических проблем».

При этом Азаренко выступила против военных действий на Украине.

«Я никогда не поддержу [происходящее]. Никогда не поддержу насилие. Никогда не найду ему оправданий».

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