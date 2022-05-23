Швентек о лишении «Уимблдона» очков: «Российские игроки не отвечают за то, что происходит в их стране. С другой стороны, спорт используется в политике»

Первая ракетка мира прокомментировала то, что туры лишили рейтинговых очков. Это стало реакцией на отстранение игроков из России и Беларуси.

«Я старалась свою позицию прямо не выражать, потому что любое решение кому-то покажется неправильным. В этой ситуации нет идеального решения.

Я знаю, что все российские и белорусские игроки не отвечают за то, что происходит в их странах. С другой стороны, спорт используется в политике, мы все – публичные персоны и имеем определенное влияние.

Было бы здорово, если бы те, кто принимает решения, сделали что-то, чтобы остановить [действия] России. Но это трудно. Не знаю, могу ли я сказать больше».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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