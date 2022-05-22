Ига Швентек: «Уже считаю этот сезон успешным»

Теги Ролан Гаррос WTA Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала, какой результат на «Ролан Гаррос» считала бы успехом.

«Трудно сказать, потому что я не ставлю цели в духе выйти в полуфинал или финал. Честно, я просто буду идти от матча к матчу. Я в курсе, что моя победная серия может скоро закончиться, и не хочу тосковать, когда это случится. Так что просто пойду от матча к матчу, как и на предыдущих турнирах.

Я уже выиграла очень много очков и очень довольна последними турнирами. Уже считаю этот сезон успешным».

Надаль и Джокович сыграют в 1/4? Кто остановит Швентек? Касаткина в полуфинале? Разбираем сетки «Ролан Гаррос»

Швентек выносит всех-всех-всех: выиграла 28 матчей и 5 титулов подряд. Доминирует в духе Серены

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Опрос

Кто выиграет женский «Ролан Гаррос»?
586 голосов
Ига Швентек
62%
Ига Швентек
другая теннисистка
38%
коты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные