Ига Швентек: «Уже считаю этот сезон успешным»

Первая ракетка мира рассказала, какой результат на «Ролан Гаррос» считала бы успехом.

«Трудно сказать, потому что я не ставлю цели в духе выйти в полуфинал или финал. Честно, я просто буду идти от матча к матчу. Я в курсе, что моя победная серия может скоро закончиться, и не хочу тосковать, когда это случится. Так что просто пойду от матча к матчу, как и на предыдущих турнирах.

Я уже выиграла очень много очков и очень довольна последними турнирами. Уже считаю этот сезон успешным».

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