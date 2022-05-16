265-я ракетка мира Айява рассказала о попытке суицида

265-я ракетка мира Дестани Айява, которой на прошлой неделе исполнилось 22 года, рассказала, что пыталась покончить с собой.

«Вечером я собиралась [убить себя]. Три проезжавших мимо человека меня [спасли] и отвезли домой.

Я не хотела дожить до 22-го дня рождения, но я знаю, что родные и друзья будут рады, что я жива.

Иногда в жизни ты сталкиваешься с людьми, которые заставляют тебя чувствовать, что ты не заслуживаешь любви, но в итоге я поняла, что «верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести», – написала австралийка в инстаграме.

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