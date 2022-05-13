Жабер отыграла сет и двойной брейк у Саккари и одержала 10-ю победу подряд

Седьмая ракетка мира Онс Жабер в Риме обыграла №4 Марию Саккари – 1:6, 7:5, 6:1. Во втором сете гречанка вела 5:2 с двойным брейком, но после этого проиграла восемь геймов подряд.

Это 10-я победа Жабер над соперницей из топ-10 при 16 поражениях. При этом против теннисисток топ-5 ее баланс теперь составляет 4:8.

Представительница Туниса одержала 10-ю победу подряд. Жабер вышла в полуфинал на втором подряд турнире WTA 1000. На прошлой неделе в Мадриде она взяла крупнейший титул в карьере.

В 1/2 Жабер сыграет с Дарьей Касаткиной или Жиль Тайкманн.

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