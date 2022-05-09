Циципас о взлете Алькараса: «Мне придется больше работать, чтобы добиваться желаемых результатов»

23-летний Стефанос Циципас рассказал, как воспринимает взлет 19-летнего Карлоса Алькараса.
«Некоторые ребята постарше принимают это близко к сердцу, как, скажем так, удар по эго.
Видно, что он голоден до побед, ему нечего терять. Он мне напоминает меня, когда я только попал в ATP-тур. Я тогда не знал, чего ожидать. Играл беззаботно, совершенно свободно. Здорово такое видеть.
Конечно, потом появляются обязанности, и с ними нужно справляться. Уверен, у него получится. Не вижу причин, почему нет.
Но с ним в сетках конкуренция повышается. Мне придется больше работать, чтобы добиваться желаемых результатов».
Алькарас выиграл у Циципаса все три их матча.
19-летний Алькарас – сейчас лучший теннисист мира. Соперники просто не знают, что с ним делать
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