Рафаэль Надаль: «Мечтаю только о том, чтобы приехать на «Ролан Гаррос» достаточно здоровым и подготовленным для борьбы»

рассказал, что мечтает набрать форму к «Ролан Гаррос». На этой неделе в Мадриде он вернулся в тур после 6-недельного перерыва из-за перелома ребра и в четвертьфинале проиграл .

«Все восстанавливается при помощи времени и матчей. Это реальность. Нужно идти по этому пути с правильными настроем. Когда возвращаешься после такого периода, который был у меня, нужно принимать обстоятельства и целеустремленно двигаться вперед. Потому что среднесрочные цели важнее грусти, которую может вызывать это поражение.

Сейчас я мечтаю только о том, чтобы приехать на «Ролан Гаррос» достаточно здоровым и подготовленным для борьбы на высочайшем уровне. Если это получится, то я знаю, что много раз хорошо выступал на этом турнире. Очень хорошо знаю это место. И почему бы мне снова не побороться?»

Алькарас – нереальный боец. В матче с Надалем подвернул ногу, рассыпался, но одним ударом вернул доминирование

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