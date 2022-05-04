Шамиль Тарпищев: «Александрова играет в скоростной теннис и сейчас находится в форме. Ее плоские удары в Мадриде летят быстрее»

Шамиль Тарпищев поздравил Екатерину Александрову с первым в карьере полуфиналом WTA 1000. В четвертьфинале турнира в Мадриде россиянка обыграла Аманду Анисимову 6:4, 6:3.

«Катя играет в скоростной теннис и сейчас находится в форме. Я считаю, на этой неделе у нее лучшие выступления, поэтому можно ее поздравить! Она не дает дышать соперницам, держит очень хороший темп.

Сегодня она психологически играла достаточно уверенно, поэтому заслуженно победила. Она действует стабильно, и с ней тяжело бороться. Ее плоские удары обладают большой скоростью, а так как в Мадриде они играют достаточно высоко над уровнем моря, мяч летит быстрее. В этом ее преимущество».

Также президент ФТР поделился ожиданиями от встречи Александровой с Онс Жабер.

«Жабер была у нас в финале Кубка Кремля. Она сейчас стабильный игрок. По крупицам, потихоньку она идет вверх. У нее достаточно опыта, и Кате будет достаточно непросто ее обыграть», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

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