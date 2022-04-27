Шамиль Тарпищев: «При хорошем стечении обстоятельств Медведев может сыграть на «Ролан Гаррос»

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Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что Даниил Медведев вернулся к тренировкам на корте. 2 апреля российский №1 перенес операцию по удалению грыжи. 

«Восстановление проходит нормально, в соответствии с графиком. Его травма легкая в том плане, что менее опасна для будущего, и тяжелая в том плане, что надо выделить время.

При хорошем стечении обстоятельств Даниил может сыграть на «Ролан Гаррос». Нужно плавно форсировать. В данном случае надо переждать. Но в целом с ним все нормально», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

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