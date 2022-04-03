Тарпищев о травме Медведева: «Дане категорически нельзя спешить с восстановлением. Но он точно может вернуться к «Ролан Гаррос»

Шамиль Тарпищев оценил вероятность выступления Даниила Медведева в «Ролан Гаррос». Накануне российский №1 сообщил, что пропустит от одного до двух месяцев из-за операции по удалению грыжи.

«Дане категорически нельзя спешить с восстановлением от этой травмы. Сейчас главное в спокойном темпе провести восстановление и набрать форму. Есть ли у него шансы успеть поправиться до «Ролан Гаррос»? Конечно, они есть! Он точно пропустит пару «Мастерсов», но во Францию может спокойно успеть.

Думаю, Джокович сможет создать себе небольшое преимущество в рейтинге. В этом нет ничего страшного, ведь это только начало сезона. Даня успеет нагнать Новака. Важнее не усугубить травму. Это самое страшное, что может произойти», – цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

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