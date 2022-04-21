Опелка о призовых на «Мастерсе» в Риме: «Мы в восторге от незначительного снижения на 40%»

отреагировал на снижение призовых на «Мастерсе» в Риме.

Сообщается, что изначально заявленные 4,3 млн евро сократили до 2,7 млн. Объем призового фонда в Риме теперь сопоставим с его объемом на турнире 500 в Барселоне. Однако на «Мастерсе» сетка больше, поэтому призовые за каждый круг будут меньше, чем в Испании.

«Мы в восторге от незначительного снижения призовых в ATP на 40%. Мы просто благодарны за возможность играть», – твитнул Опелка, уже много раз критиковавший снижение призовых и работу ATP в целом.

«И все же ты заработал больше миллиона баксов в прошлом году, играя в теннис в 23 года. Не думаю, что большинство твоих подписчиков тебе посочувствуют, учитывая, что ковид гораздо существеннее повлиял на их заработки», – написали американцу в комментариях.

«Игрокам PGA, MLB, НФЛ и НБА снижали зарплату на 40% за последние два года?» – ответил Опелка.

Новый объем призового фонда составляет менее 50% от его объема в допандемийном 2019 году (5,8 млн). По правилам ATP, такое сокращение допускается, если организаторы ожидают снижения доходов от продажи билетов на 40-60% по сравнению с 2019-м.

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