Опелка раскритиковал ATP: «Рублев должен зарабатывать миллионы. Должен зарабатывать намного больше того, что у него сейчас есть»

раскритиковал руководство . На фоне снижения призовых в период пандемии американец считает, что председатель совета директоров Андреа Гауденци и генеральный директор Массимо Кальвелли делают недостаточно для того, чтобы улучшить оплату труда игроков.

«Сейчас не получается монетизировать талант, а время ограничено. Посмотрите на , например. Ему всего один раз будет 24, 25, 26 лет. И я ему сочувствую. Он показывает впечатляющие результаты, и люди легко говорят: «О, ему повезло, он много зарабатывает».

Но он работает как заведенный – я никогда такого не видел, и я очень это уважаю. Он тренируется по шесть-семь часов, постоянно в зале, постоянно на корте.

И мне ужасно жаль, что он не получает за это должного вознаграждения. Он должен зарабатывать миллионы. Должен зарабатывать намного больше того, что у него сейчас есть.

Я считаю, что Андреа Гауденци нужно уходить. Нам нужны новые лидеры. И я ничего не имею против них лично, они хорошие парни. Массимо – хороший парень.

Но я не понимаю. Как можно из торгового представителя Nike, который отвечает за то, чтобы отправлять посылки или подбирать Рублеву правильные кроссовки для грунта, превратиться в директора одного из самых популярных видов спорта? В других видах спорта так не бывает.

И это не только к Массимо относится. Я про Криса Кермода то же самое говорил. Он был тренером в Queen’s Club в Англии. Как можно из тренера превратиться в генерального директора глобального вида спорта? Причем в тот период, когда там играют три величайших игрока в истории?»

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