Стефанос Циципас: «Если я сделаю выводы из прошлых ошибок и использую накопленную мудрость, то смогу провести лучший сезон в карьере»

рассказал о настрое на сезон и карьеру.

«Я сосредотачиваюсь на долгосрочной перспективе, у меня есть турниры, на которых я хочу показать свой максимум, чтобы снова подтвердить, что я способен бороться на высочайшем уровне. Но и на каждом турнире я доказываю, что все еще могу выступать лучше, чем раньше.

Каждый день – это испытание. Это никогда не меняется. Даже если я здорово выступаю, завтра нужно снова выходить и доказывать, что это не случайность. Меня это мотивирует.

Безусловно, это непросто, требует много тренировок, много рутинной работы. Но мне кажется, что если я сделаю выводы из прошлых ошибок и использую накопленную мудрость, то смогу провести лучший сезон в своей карьере».

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