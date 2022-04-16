Циципас о своей игре: «Выходы к сетке – это как вишенка на пироге. Ой, на торте»

прокомментировал победу над в Монте-Карло. В полуфинале действующий чемпион выиграл 6:4, 6:2.

«Хороший матч. Не знаю, может быть, длинный матч вчера помог мне поймать ритм, но сегодня я показал хороший теннис. Доволен показанным уровнем, мне удалось придумать некоторые интересные вещи.

Я стараюсь использовать лучшее в своем арсенале. Стремление атаковать с форхенда у меня уже на автомате, я об этом даже не думаю. Конечно, он мне помогает. Подача и игра на задней линии – мое мощное оружие. И иногда я добавляю выходы к сетке – это как вишенка на пироге. Ой, на торте. Не пироге (смеется)».

В финале Циципас сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина, у которого ведет 2:0 в личных встречах.

«Нужно будет поработать. Он набрал хорошую форму, поймал хороший ритм. Мы с ним уже играли, он сильный соперник, у нас были сложные матчи. Постараюсь как можно лучше подготовиться.

Я знаю, что он прибавил по сравнению с прошлым. Я буду держать это в голове и постараюсь показать настолько хороший теннис, насколько могу».

Вау, Циципас обогатил игру нереальным резаком. И снова разобрал Зверева, не вписавшего его в элиту

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