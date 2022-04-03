Дмитриева о травме Медведева: «Ничего страшного, пусть сделает себе эту операцию. Не тот год, чтобы ему хотелось играть»

Комментатор Анна Дмитриева высказалась о том, что Даниил Медведев пропустит до двух месяцев из-за операции по удалению грыжи.

«Ничего страшного, вся жизнь впереди! Тем более год сейчас не такой, чтобы Даниилу хотелось играть. Его ошибки и неудачи просто от общего удрученного психологического состояния. Это даже хорошо. Пусть сделает себе эту операцию. Она не должна быть очень сложной.

В прошлом году он серьезно переболел ковидом и восстанавливался тоже месяца два. Может, к US Open и восстановится. Его игра требует хорошей физической формы и, главное, душевного равновесия. Желаю ему скорейшего восстановления», – цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

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