Каспер Рууд: «Моя подготовка к «Уимблдону» – это в основном игра в гольф»

ответил, как относится к травяным турнирам.

– Итак, хард и грунт, а что насчет травы? Думаете, она для коров?

– Думаю, трава для гольфистов. Моя подготовка к «Уимблдону» – это в основном игра в гольф перед турниром, потому что на поле для гольфа мне пока комфортнее, чем на травяных кортах. Но посмотрим, получится ли это изменить.

Я стараюсь относиться к этому со всей серьезностью. Если спросить людей, знают ли они какой-то «Большой шлем», думаю, большинство назовет «Уимблдон», потому что он хорошо известен во всем мире. И я знаю, что многие игроки, наверное, назвали бы «Уимблдон», если бы пришлось выбрать один «Большой шлем», который они хотят выиграть.

Я, конечно, понимаю все эти традиции, и там очень классно, но мне было некомфортно. Я думаю, что это из-за мяча, он все немного усложняет, потому что я пока плохо чувствую его на ракетке.

Так что пока у меня небольшие проблемы, но я продолжу стараться. Возможно, сыграю в этом году еще пару травяных турниров, чтобы подготовиться к «Уимблдону». Я планирую сыграть в Queen’s club и понять, смогу ли проникнуться духом лондонских травяных кортов.

Трава «Уимблдона» невероятно красивая! Ее растят по правилам (там 33 страницы) и защищают даже от мочи лис

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