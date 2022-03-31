Отец Таусон, снявшейся с турнира в Майами из-за вирусного заболевания: «Подобные проблемы возникли еще у нескольких игроков»

восстанавливается после турнира в Майами, где снялась по ходу первого круга. Три дня ей пришлось провести в постели.

По словам отца датчанки Серена Таусона, врачи во Флориде считают, что теннисистка заразилась вирусом. Речь идет не о Covid-19.

«Подобные проблемы возникли еще у нескольких игроков, и некоторым пришлось сняться с турнира. Очень жаль», – сказал Таусон.

Хотя у Таусон причиной отказа значится тепловой удар, и официально снялись из-за вирусного заболевания.

В целом в этом году с женского турнира снялись 15 игроков, с мужского – четверо.

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