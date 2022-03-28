Медведев о том, что упустил один брейк, прежде чем обыграть Мартинеса: «Были старые мячи, и солнце светило прямо в глаза»

прокомментировал победу над Педро Мартинесом в третьем круге «Мастерса» в Майами (6:3, 6:4).

«Корты очень медленные. Во всех матчах, особенно в тех, что проходят на центральном корте, могут быть длинные розыгрыши, длинные геймы на подаче.

Я просто понимал, что нужно играть стабильнее и что более стабильный сегодня победит. В важные моменты мне удалось сделать меньше ошибок, подавать немного лучше, перевес был небольшой, но мне удалось победить, и я очень рад».

Во втором сете Медведев повел с брейком 2:1, но Мартинес сразу сделал обратный. В следующий раз Медведев взял подачу соперника, поведя 4:3.

«Когда я сделал первый брейк, у нас были старые мячи и это был последний гейм, когда солнце светило прямо в глаза, мне не удалось выйти вперед – было очень тяжело.

Когда я повел с брейком несколько геймов спустя, солнце ушло и у меня были новые мячи. Мне удалось играть немного свободнее, и это очень помогло».

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