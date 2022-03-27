Вульф об обводящем левой рукой в матче с Циципасом: «Сестра не даст соврать – этот удар я показывал на тренировках»

Джей-Джей Вульф прокомментировал обводящий по линии, который он выполнил левой рукой в матче со Стефаносом Циципасом в Майами (4:6, 7:5, 1:6).

«Честно говоря, я совершенно забыл об этом моменте. Но я хотел ударить двумя руками, а мяч как бы уходил от меня. И я такой: «О-оу» [показывает руками], просто отпустил ситуацию и ударил по мячу. Так получилось, что я замахнулся одной рукой.

Но моя сестра не даст соврать – этот удар я показывал на тренировках.

Обычно я также разминаю и левую руку. Я даже ломал запястье [правой руки] во время футбольного матча, и потом целое лето играл только левой. Но это не проблема, мои родители оба левши».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе