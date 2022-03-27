Циципас одержал 50-ю победу на «Мастерсах»

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас во втором круге турнира в Майами обыграл Джей-Джей Вульфа – 6:4, 6:7, 6:1.

Для грека эта победа стала 50-й в карьере на «Мастерсах» (при 30 поражениях). Он стал лишь восьмым игроком, родившимся в 1990-х и одержавшим 50 побед на этом уровне.

«Всегда нужно ожидать, что он проведет матч жизни. Ему нечего терять. По своему опыту говорю, что я хорошо знаю, как справляться с такими ситуациями. Сегодня у меня это вроде бы получилось в третьем сете. Я немного расслабился, и это помогло одержать победу».

Теперь Циципас сыграет с Алексом де Минауром (7:0 в личных встречах).

«Он боец. Я надеюсь выйти на тот же уровень, что и в третьем сете сегодня, и поддерживать его на протяжении всего матча».

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