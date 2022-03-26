Кириос о разгроме Рублева: «На этом покрытии нужно наказывать тех, у кого не очень хорошая вторая подача»

Ник Кириос прокомментировал разгром над Андреем Рублевым во втором круге турнира в Майами. Австралиец победил 6:3, 6:0.

«Я знал, что он тот игрок, которому нужен ритм, поэтому старался делать розыгрыши короткими и острыми. Пытался играть агрессивно и не давать ему удлинять розыгрыши.

Сейчас я просто доволен своим выступлением. Неважно, будь то 7:6 в решающем или разгром вроде сегодняшнего, я просто рад пройти дальше. Топ-10, топ-20 или топ-1000 – мне на самом деле все равно. Я могу проиграть кому угодно в любой день или победить кого угодно – такова история моей карьеры.

На этом покрытии нужно наказывать тех, у кого не очень хорошая вторая подача. У него мало мощных вторых подач, он их подает коротко. В то же время одна из моих сильных сторон – выбор позиции. Я так играл с юниорских времен, так играю и сейчас – действую агрессивно и пытаюсь атаковать раньше соперника».

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