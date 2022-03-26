Рублев потерпел самое разгромное поражение в карьере

Седьмая ракетка мира во втором круге турнира в Майами проиграл №105 – 3:6, 0:6. Матч продолжался всего 51 минуту.

Рублев седьмой раз в профессиональной карьере проиграл сет с баранкой. Последний раз с ним такое происходило на «Уимблдоне»-2021.

Кроме того, он всего второй раз в карьере взял меньше четырех геймов за матч – первый был в 2017-м против Ен-Хсунь Лу в Чэнду (2:6, 1:6).

Кириос, в свою очередь, одержал 23-ю победу над игроком топ-10 при 35 поражениях. В этом сезоне его баланс с десяткой – 2:2.

Болельщики переживают за Рублева – он постоянно лупит себя ракеткой и разбивает руки в кровь

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