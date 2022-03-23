Чесноков о выступлении Медведева в Майами: «Если он будет играть как в Индиан-Уэллс, то не сможет снова стать №1»

Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления Даниила Медведева в Майами. Россиянин стартует матчем с Энди Марреем или Федерико Дельбонисом.

«Если Медведев будет играть как в Индиан-Уэллс, то не сможет снова стать №1. Против Монфиса он совершал массу невынужденных – столько он порой делает за весь матч, а тут за один гейм. Я понимаю, что Даниил всегда достаточно слабо играл в Индиан-Уэллс: в прошлом году он, например, сделал невозможное и проиграл Димитрову.

Майами – совсем другой турнир, там другой климат и большая влажность. Медведев должен доказать, почему был первой ракеткой мира. Ведь между ним и Джоковичем буквально 100 с небольшим очков. Такая разница – практически ничто», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Напомним, Медведеву нужно выйти в полуфинал, чтобы вернуться на первую строчку рейтинга.

Медведев лишится первого места в рейтинге – из-за раннего поражения на неприятном харде Индиан-Уэллс

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе