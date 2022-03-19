Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»

вспомнил историю матчей с . Они встретятся в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«В последнее время он на коне. У него длинная беспроигрышная серия.

Но мне кажется, что против него я всегда хорошо играю. Не знаю, я хорошо бью с его мячей. Мы обмениваемся тяжелыми ударами.

Я знаю, что мне нужно будет подавать так, как я подавал. На задней линии точно нужно прибавить.

Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве. Я однажды убрал его в финале в Мексике. Он убрал меня в финале юниорского «Мастерса». Мы много встречались».

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