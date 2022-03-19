Кириос подарил ракетку болбою, которого чуть не задел после матча с Надалем

встретился с болбоем, в которого чуть не попал ракеткой после матча с .

Видео со встречи он выложил у себя в соцсетях и подписал: «Он так нервничал! Но, надеюсь, он воспользуется ракеткой!!! Не принимай близко к сердцу, юный король ❤️👑». На видео слышно, что Кириос извинился перед болбоем и спросил, в порядке ли он. Болбой ответил, что да, и сказал, что постарается воспользоваться ракеткой.

Журналист Бен Ротенберг написал про послематчевый инцидент: « поставила себя в *такое* ужасное положение, не отстранив Зверева, потому что если установить планку, при которой угрожающий замах на судью на вышке не карается отстранением, то все менее серьезные проступки гораздо ниже нее».

Кириос ответил: «Да, случайности и угрозы судье – разные вещи. Кроме того, было очень приятно разыскать сегодня утром того болбоя. Мы хорошо поболтали, и он был очень благодарен за ракетку. Похоже, это был лучший день в его жизни. Может, начать освещать всю историю 🙏🏽🤍».

Ротенберг: «Согласен, это не то же самое, что у Зверева в Акапулько. Но будь осторожен».

Кириос: «Это совершенно не входило в мои намерения, ты это знаешь! Поэтому я решил вернуться сегодня на корты и лично встретиться с юным королем».

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